Ao anunciarem a criação de um abrigo, dentro do Shopping do Vale, em Cachoeirinha, para 700 mulheres e crianças desabrigadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, o casal de influenciadores Maíra Cardi e Thiago Nigro compartilhou nas redes sociais, na quarta-feira (15), alguns registros da passagem pelas cidades de Gravataí e Cachoeirinha. A estrutura deverá entrar em funcionamento nesta segunda-feira (20).