A partir desta quarta-feira (24), o jornalista e apresentador Josmar Leite assume a apresentação do Bom Dia Rio Grande, na RBS TV, ao lado de Simone Lazzari. Substituindo o apresentador Léo Saballa Jr., que anunciou na manhã desta terça-feira (23) a saída do programa para se dedicar a novos projetos no Grupo RBS, a chegada de Josmar representa uma valorização do trabalho que ele vem consolidando na RBS há 16 anos.