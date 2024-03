A substituta de Elas por Elas na Globo teve suas primeiras imagens divulgadas pela Globo neste final de semana: No Rancho Fundo passará a ocupar o horário das 18h ainda no primeiro semestre deste ano. A novela reúne mais uma vez o trabalho do autor Mario Teixeira e do diretor artístico Allan Fiterman, responsáveis por Mar do Sertão (2022).