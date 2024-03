Caçula da Rádio Atlântida (94.3 FM), Babi Bitencourt é a mais jovem comunicadora da emissora — completou 24 anos nesta quinta-feira (7) — e a mais recente contratação do time. Desde setembro de 2023, está à frente dos projetos ligados à unidade móvel (como o ATL Por Aí, em que apresenta rolês para a audiência), o programa Tá Vazando, ao lado de Mik Silva, e o podcast Romance Proibido, que divide com Vini Moura. Aliás, Babi e Vini são mais do que apenas bons amigos: celebram um ano de namoro em abril e já estão morando juntos.