O reforço vem de Paris! Alessandra Ambrosio vestiu a camiseta do Grêmio na Paris Fashion Week. Nesta quarta-feira (28), a modelo compartilhou nas redes sociais o convite que recebeu de uma marca de cervejas para montar um look especial, que pudesse representar a paixão dos brasileiros. Gaúcha de Erechim, ela montou uma combinação com a camiseta tricolor sendo peça-chave. Gremista que sou, vibrei muito ao ver a conterrânea exaltando sua paixão pelas três cores em um dos eventos de moda mais importantes do mundo. Aliás, ficou belíssima!