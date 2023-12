Depois do barbiecore, movimento que viralizou por conta do filme protagonizado por Margot Robbie e Ryan Gosling, o TikTok apresenta outras ondas que despertam desejos na moda e trazem inspirações para o get ready with me (ou arrume-se comigo, na tradução livre). Por vezes, os usuários aproveitam a influência estética para melhorar o estilo de vida (ou buscar o “glow up”, como dizem na rede social).