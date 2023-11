A atriz Cristiana Oliveira, intérprete da personagem Juma Marruá na primeira versão da novela Pantanal (1990), prestigiou, na terça-feira (28), no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu (PR), a entrega do selo Aeroporto Amigo da Onça, concedido pelo projeto Onças do Iguaçu — desenvolvido pelo Instituto Chico Mendes, Instituto para a Conservação dos Carnívoros Neotropicais (Pró-Carnívoros) e Parque Nacional do Iguaçu.