Miguel Falabella traz a Porto Alegre o musical The Christmas Show, em cartaz de quinta (30) a domingo (3) no Farol Santander (confira a programação completa abaixo). Após a sessão de sexta-feira (1), haverá um bate-papo com os atores e a direção e, para celebrar a passagem pela Capital, o elenco se reunirá para um jantar (somente para convidados) no restaurante Moeda, que fica no subsolo do Farol Santander, no Centro Histórico.