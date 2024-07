Consumo de carne bovina na Argentina pode atingir mínima histórica em 2024

O consumo de carne bovina per capita na Argentina foi projetado em 44,8 quilos por ano em 2024, o que seria o valor mais baixo em pelo menos 110 anos, de acordo com a Bolsa de Comércio de Rosário (BCR). A projeção ficou abaixo da média histórica (72,9 quilos) e do mínimo de 1920, quando foram consumidos 46,9 quilos per capita, disse a BCR em nota. Além disso, o consumo total de todos os tipos de carnes somaria 106 quilos, o mais baixo em 13 anos, e pela primeira vez o consumo de frango se igualaria ao de carne bovina, segundo a Bolsa.