Após um período de instabilidade sobre o Rio Grande do Sul, o tempo volta a firmar nessa sexta-feira (14). O dia terá predomínio de sol entre nuvens na maior parte do Estado.

Haverá condições para pancadas de chuva localizadas entre a região do Planalto e da serra gaúcha, além de chuva mal distribuída em alguns municípios do Litoral Norte.

É esperada uma elevação gradual das temperaturas em todo o Rio Grande do Sul. Contudo, por conta da circulação de ventos, não devem ser tão altas como as observadas na última semana.

No sábado (15) e no domingo (16), a instabilidade volta a ganhar força e a se espalhar por todo o Estado. Ao longo do final de semana, não se descarta a possibilidade de chuva localmente forte e de temporais.