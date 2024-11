Após o sábado ensolarado, o Rio Grande do Sul está sob um alerta de tempestade emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão indica volume de chuva expressiva a partir das 8h deste domingo (17) nas regiões Metropolitana, Central, Sul, Fronteira Oeste e Nordeste. Apenas as regiões Norte e Noroeste e parte da Serra e do Litoral não devem ser afetadas.