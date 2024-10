Olaf, assim foi batizado um pequeno e raro filhote albino de wallaby que nasceu em março no zoológico Symbio Wildlife Park, na Austrália. Tratadora de animais no Symbio, Elizabeth Florence destacou à ABC News que a probabilidade de nascer um wallaby com albinismo é de uma em 100 mil, por isso o animal recebeu o nome que faz referência ao famoso boneco de neve do filme Frozen, da Disney.