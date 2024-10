Entre o início de agosto de 2023 e o fim de setembro de 2024, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou aumento de 88% na ocorrência de crimes ambientais na Amazônia Legal na comparação com os 14 meses anteriores. A instituição atribui o aumento do número de ocorrências à intensificação da vigilância, fruto do Plano Amazônia: Segurança e Soberania (Amas).