Na quinta-feira (19), a instabilidade retorna para grande parte do RS. Pela manhã, há previsão de pancadas de chuva nas Missões, na Fronteira Oeste, no Noroeste e no Norte. Também há risco para temporais em áreas da Campanha, Região Central e Fronteira Oeste. No Litoral Norte, as rajadas de vento podem ultrapassar 70 km/h.