O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um quarto alerta de tempestade para o Rio Grande do Sul. O aviso é válido até as 10h da sexta-feira (27) e cobre as regiões central e norte do Estado, englobando municípios como Porto Alegre, Caxias do Sul, Passo Fundo, Cruz Alta, Camaquã e Tramandaí.