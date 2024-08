Por volta das 18h desta quarta-feira (7), os termômetros devem começar a registrar os efeitos da atuação da nova frente fria que ingressou no Rio Grande do Sul pela manhã. Em alerta que abrange todas as regiões do Estado, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontou "perigo potencial" de declínio de temperatura entre as 18h desta quarta-feira e às 23h59min de quinta-feira (8).