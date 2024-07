As autoridades italianas decretaram alerta máximo para o sul do país em função da erupção simultânea de dois vulcões: o Stromboli, que domina a ilha de mesmo nome no arquipélago das Eólias, ao norte da Sicília; e o Etna, maior vulcão ativo da Europa. Estes são dois dos 10 vulcões em atividade na Itália.