O Parque Eduardo Gomes, em Canoas, se tornou o maior depósito temporário de entulho do município. O local, que fica na Avenida Guilherme Schell, no bairro Fátima, está superlotado e não poderá mais receber resíduos da enchente. De acordo com a prefeitura, são 120 mil metros cúbicos tomados por restos de móveis, eletrodomésticos e roupas.