Por volta das 6h35min da manhã desta quarta-feira (10) os termômetros marcaram –1,6°C em Quaraí. Com a mínima registrada no município da Fronteira Oeste, este foi o terceiro dia consecutivo que o Rio Grande do Sul teve amanhecer com temperatura negativa. No decorrer da manhã a temperatura diminuiu ainda mais em Quaraí, chegando a -2,6°C às 8h20min, de acordo com atualização da Climatempo.