Para garantir um lar aos animais resgatados durante as enchentes, o Governo do Rio Grande do Sul, em parceria com diversas instituições, realizará a 2ª Feira de Adoção Responsável de Cães e Gatos nos dias 20 e 21 de julho. O evento acontecerá das 9h às 17h no Monumento ao Expedicionário, no Parque da Redenção, em Porto Alegre.