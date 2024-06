O tempo seguirá instável em todo o Rio Grande do Sul nos próximos dias, com chuva que varia de intensidade em cada região. Nesta terça-feira (18), há possibilidade de temporal, com rajadas e vento e queda de granizo em municípios do Centro do Estado e da Região Norte, próximo à divisa com Santa Catarina, alertou Marcelo Schneider, meteorologista no Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).