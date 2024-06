A equipe de um aquário dos Estados Unidos encontrou um peixe de mais de 900 quilos encalhado na costa do Estado de Oregon na última semana e o classificou como um peixe-lua comum. No entanto, uma bióloga marinha da Nova Zelândia, ao ver as fotos do animal que viralizaram na internet, desconfiou de que fosse uma espécie rara: um peixe-lua trapaceiro.