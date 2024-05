No início da noite desta terça-feira (30), a Defesa Civil estadual alertou a população para a condição dos rios Jacuí e Toropi e citou a necessidade das comunidades ribeirinhas procurarem abrigos seguros. A orientação cita que as áreas, na região central do Estado, que receberam expressivos volumes em razão das fortes chuvas dos últimos dias no Estado, ultrapassaram "extraordinariamente suas cotas de inundação".