Enquanto o Rio Grande do Sul vive a pior enchente de sua história, o México registra 48 mortes devido à intensa onda de calor que assola o país desde março. Tabasco e Chiapas, Estados do sul do país, registraram temperaturas superiores a 45ºC. O governo do pais informou nesta sexta-feira (24) que cientistas alertam para novos recordes de temperatura nos próximos dias.