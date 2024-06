A água avermelhada da Lagoa dos Patos, característica da enchente no Rio Grande do Sul, está "vazando" para o Oceano Atlântico, como mostram imagens do satélite Sentinel-3, do Laboratório de Oceanografia Dinâmica e por Satélites (Lods) da Universidade Federal do Rio Grande (Furg). Mesmo com o vento do quadrante sul, não há represamento total e esses materiais passam ao mar por meio dos Molhes da Barra de Rio Grande, no sul do Estado.