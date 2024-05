Cuidados com a saúde e com a fama resumem o dia a dia do Caramelo no Hospital Universitário da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra). O cavalo está em tratamento desde o dia 9 de maio, quando foi dramaticamente resgatado de cima do telhado de uma casa em Canoas, na Região Metropolitana. O animal ainda precisa recuperar parte do peso que perdeu durante os dias nos quais ficou ilhado.