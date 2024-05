A terça-feira (14) será marcada pelo tempo firme e pela queda nos termômetros em todo o Rio Grande do Sul. A chegada de uma área de alta pressão atmosférica impede a formação de nuvens carregadas no Estado. A manhã inicia com garoa na Serra, devido à umidade do mar, e ao longo do dia o tempo permanece nublado. Com essa condição climática estável e o ar mais frio, há possibilidade de geada pela manhã em cidades da Fronteira Oeste, do Sul e da Campanha.