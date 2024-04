A sexta-feira (5) será de instabilidade em parte do Rio Grande do Sul. A frente fria segue avançando pelo Estado em direção ao Sul, trazendo queda na temperatura e tempo instável. Assim, a previsão é de chuva na Região Metropolitana, incluindo Porto Alegre, nas Missões, no Norte e na Serra. Será um dia de muita nebulosidade e pancadas de chuva durante a manhã e à tarde. Já na Fronteira Oeste, na Campanha e no Sul, haverá predomínio do sol e não chove.