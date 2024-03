Esta semana deve ter “volumes significativos” de chuva, prevê a Sala de Situação da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de chuva e vento fortes e possível queda de granizo, com risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de árvores e alagamentos. O aviso sinaliza risco até às 12h de segunda-feira (18) para as regiões metropolitana de Porto Alegre, Noroeste, Sudoeste, Nordeste e parte do centro do Rio Grande do Sul.