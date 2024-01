O fim de semana no Rio Grande do Sul será marcado por uma virada no tempo. No sábado (13), um sistema de alta pressão atua sobre o Estado, com sol predominando em todas as regiões, sem expectativa de chuva. No Litoral, há previsão de rajadas de vento de até

70 km/h. Já no domingo (14), a chuva retorna com a aproximação de uma frente fria, favorecendo o aumento da instabilidade.