A notícia é boa para quem vai passar o fim de semana aproveitando as praias do litoral norte gaúcho. A previsão é de tempo firme, com o sol brilhando entre algumas nuvens. A temperatura também aumenta, por conta de um fluxo de ar quente que atua sob o Estado. com isso, as máxima ficam perto dos 30ºC na maiorias das cidades. Já no Litoral Sul, o tempo fica instável, com a possibilidade de pancadas de chuva ao longo de ambos os dias.