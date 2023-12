A sexta-feira (8) será de tempo firme no Rio Grande do Sul. Isso ocorre pela atuação de um sistema de alta pressão no Estado que inibe a formação de nuvens carregadas em todo o território gaúcho. Ao amanhecer, na Fronteira Oeste, na Campanha e na Região Metropolitana, ocorre bastante neblina, que, ao longo do dia, dá espaço para o sol aparecer entre poucas nuvens. Em Porto Alegre e no Litoral Norte, pode ocorrer chuva isolada e de pouco volume.