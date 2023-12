O primeiro dia do verão, que começa oficialmente às 00h27min desta sexta-feira (22), será marcado pela grande variação entre as áreas do Rio Grande do Sul. Ou seja, em algumas regiões, o tempo deve ficar firme; em outras, a instabilidade prevalecerá. O sol predomina em todas as regiões; entretanto, são esperadas pancadas de chuva, entre a tarde e a noite, na Região Central, no Norte, na Fronteira Oeste, na Campanha e na Região Metropolitana, incluindo Porto Alegre. No Sul e no Litoral, a previsão é de tempo firme e sem chuva.