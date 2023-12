As primeiras horas do verão em Porto Alegre foram de mudança no tempo: pela manhã, céu limpo, sol e calor. À tarde, a nebulosidade tomou conta do céu da Capital, que viu a chuva chegar no início da noite. A estação mais quente do ano começou à 0h27min desta sexta-feira (22) e se estende até 0h06min de 20 de março.