Algumas nuvens, vento, predomínio do sol e pouca chuva. Assim deve ser a despedida de 2023 e chegada de 2024 no Rio Grande do Sul. Neste domingo (31), véspera do novo ano, o clima é ensolarado em boa parte do Estado, com possibilidade de chuva apenas em municípios da Região Noroeste, na divisa com Santa Catarina.