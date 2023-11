O processo de formação de um ciclone extratropical em alto-mar, na costa do Rio Grande do Sul, deve contribuir para a previsão de um feriadão de Finados chuvoso. O fenômeno está previsto para se formar na madrugada de sexta-feira (3) e se afastar do Estado já no sábado (4). Com possibilidade de fortes rajadas de vento na costa gaúcha, a tempestade deve ser mais forte na madrugada de sábado.