No ritmo atual de emissões de gases de efeito de estufa, o mundo caminha para um aumento da temperatura média entre 2,5ºC e 2,9ºC neste século, quase o dobro da meta ideal, alertou a ONU nesta segunda-feira (20). De acordo com o relatório anual sobre as emissões de gases de efeito de estufa, as nações do G20 devem acelerar imperativamente a sua transição energética e aumentar os seus cortes nas emissões.