O A23a, maior iceberg atualmente flutuando no oceano, está se movimentando de novo após 37 anos parado. O bloco de gelo de 400 metros de espessura surgiu na costa da Antártida em 1986, e logo encalhou no Mar de Weddell devido a sua profunda quilha. São quase 4 mil quilômetros quadrados de superfície, tamanho mais que dez vezes maior do que a superfície de Porto Alegre (de 496,8 quilômetros quadrados), por exemplo. Nos últimos meses, o iceberg passou a se deslocar, conforme publicação da BBC.