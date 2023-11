A forte chuva que atingiu algumas regiões do Estado na semana passada ocasionou cheias em diversos rios e consequentes alagamentos em uma série de cidades gaúchas. Os rios Caí, Taquari, Sinos, Uruguai, Gravataí, Jacuí ultrapassaram suas cotas de inundação, situação que ainda era registrada nesta terça-feira (21). O Guaíba, em Porto Alegre, onde as águas de muitos afluentes desembocam, também alcançou níveis históricos. A má notícia é que há previsão de mais chuva no RS nos próximos dias.