A vazão de água das Cataratas do Iguaçu, no Paraná, diminuiu e registrou 10,5 milhões de litros por segundo na manhã desta segunda-feira (6). Ou seja, cerca de sete vezes mais que a vazão média, de 1,5 milhões de litros por segundo. No sábado (4), o escoamento registrado era quase 11,4 vezes maior que o habitual.