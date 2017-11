Tarde desta sexta-feira foi de céu nublado na Capital. Alexandre Rodrigues / Agencia RBS

O fim de semana deve começar com chuva no Rio Grande do Sul. No sábado, uma frente fria provoca precipitações em todas as regiões. Os maiores volumes de água, cerca de 30mm, são previstos para a Metade Sul

– Podem ocorrer temporais, com alagamentos e rajadas de vento de até 70km/h – informa o meteorologista da Somar William Minhoto.

De acordo com ele, devido ao tempo fechado, a temperatura não sobe muito ao longo da tarde. Na capital, as pancadas de chuva ocorrem ao longo do dia e não devem passar de 15mm. Os termômetros registram entre 17°C e 26°C.

No domingo, a frente fria se afasta do Estado e a chuva perde força. Podem ocorrer precipitações isoladas e fracas na Serra e no Litoral Norte. Nas demais áreas, o tempo firme volta a predominar.

Por influência de uma massa de ar seco e frio, a temperatura fica amena ao longo do dia. Na Capital, os termômetros podem registrar de 14°C a 24°C.