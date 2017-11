1. Mortes no trânsito

Mesmo que em ritmo descendente, a violência no trânsito gaúcho preocupa autoridades pelo perfil das ocorrências. Nos três primeiros trimestres deste ano, quase quatro a cada 10 mortes em acidentes concentraram-se em dois dias da semana: sábado e domingo, com destaque para o período noturno.

2. Enem 2017

A poucas horas do início das primeiras provas do Enem 2017, os participantes devem priorizar a organização dos materiais e a checagem das regras para não marcar bobeira no exame. Alguns procedimentos são obrigatórios no momento da prova. Veja o que você não pode esquecer ao participar do Enem 2017.

3. Governo Temer

Disposto a reverter o imobilismo do governo e a demonstrar ao mercado capacidade de retomar a agenda de reformas estruturais, o presidente Michel Temer trabalha para colocar em votação as mudanças na Previdência e no sistema tributário. Para tanto, os articuladores do Planalto tentam apaziguar o ambiente na base aliada.

4. Aumento para ministra

A ministra dos Direitos Humanos, Luislinda Valois (PSDB-BA), entrou em uma polêmica ao solicitar, em um documento de 207 páginas, o acúmulo de sua aposentadoria como desembargadora ao salário de ministra – no total, receberia R$ 61,4 mil. No pedido, fez alusão ao trabalho escravo. Com a repercussão, desistiu do pedido horas depois, ainda na quinta-feira (2).

5. Inter

O Inter entra em campo às 19h15min desta sexta-feira (3), no Beira-Rio, para duelo contra o CRB. A vitória praticamente devolve o Colorado, que terá Leandro Damião no ataque, à Série A. GaúchaZH acompanha a partida em tempo real.

6. Grêmio

O Grêmio trabalha às 16h no CT para o jogo de domingo (5) contra o Flamengo. A equipe que será levada a campo ainda não está definida. Nesta sexta-feira (3), será a primeira vez que os titulares irão a campo desde a classificação à final da Libertadores.

7. Falha no WhatsApp

Em diversos países, incluindo Brasil, usuários do WhatsApp relataram, nas redes sociais, que o aplicativo ficou fora do ar. Brasileiros apontaram que o problema ocorreu pelo menos desde as 6h no horário de Brasília.

8. Comércio irregular de veículos

Um Fiat Palio apreendido durante blitz da Balada Segura no dia 20 de outubro, no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, chamou atenção das autoridades pelos mais de R$ 82 mil em pendências administrativas. A apreensão do veículo revela comércio de carros irregulares de baixo preço.

9. Atentado em NY

O homem que conduziu uma caminhonete contra uma ciclovia e matou oito pessoas, na terça-feira (31), em Nova York, era um soldado do Estado Islâmico (EI), anunciaram os extremistas na edição mais recente da revista online Al-Naba, vinculada ao grupo terrorista.

10. Previsão do tempo

O tempo bom do feriado de Finados dá espaço a nebulosidade e instabilidade no Rio Grande do Sul. As regiões Norte e Oeste serão as mais atingidas por temporais e, possivelmente, haverá queda de granizo