A terça-feira (24) será de tempo firme na maior parto do Estado. Com o predomínio de uma massa de ar seco, o tempo ficará ensolarado no Rio Grande do Sul. As temperaturas sobem gradativamente tanto pela manhã quanto a tarde. Porém, no período da noite, novas áreas de instabilidade começam a avançar pelo oeste gaúcho, trazendo novamente a chuva.