Após o empate do Grêmio em 1 a 1 com o Cruzeiro, o técnico Renato Portaluppi ameaçou não conceder mais entrevistas. Ainda no Mineirão, Renato reclamou do que disse serem "mentiras" divulgadas sobre clube. Especulações sobre novos treinadores para o Grêmio, entre outras informações, o irritaram.