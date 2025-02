Motorista suspeito de atropelar e matar motociclista em Canoas tem prisão decretada

O condutor do carro foi autuado em flagrante por homicídio doloso com motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. No sábado (1), ele teve a prisão preventiva decretada em audiência de custódia.

Imagens de um estabelecimento mostram o momento em que o carro derruba as vítimas e depois passa por cima de Guilherme, que morreu no local. A namorada dele sofreu ferimentos e não corre risco de morte.

Em depoimento, a namorada de Guilherme disse que após essa primeira situação, os dois pararam ao lado do veículo para perguntar por qual motivo ele havia tentado derrubar os dois. Esse momento também foi flagrado por câmeras, que estão com a Polícia Civil. Na sequência, o piloto segue pela avenida, mas volta a ser perseguido até a colisão fatal.

No momento da prisão, ele se recusou a realizar o teste de bafômetro. No entanto, policiais informaram que ele estava com indícios de embriaguez. Em depoimento, ele permaneceu em silêncio. A defesa de Fernando não foi localizada por Zero Hora e o espaço está aberto para manifestação.