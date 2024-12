Novo trecho da duplicação da BR-116, em Guaíba, é liberado

Com a liberação, 80% da pista passa a ter a ampliação.

O novo trecho duplicado vai do quilômetro 308 ao 314, em Guaíba. O trecho integra o projeto de duplicação de todo o segmento entre Guaíba e Pelotas. Com essa nova liberação, 80% da pista passa a ter a ampliação.

As obras deste segmento chegaram a ficar sob a responsabilidade do Exército. No entanto, desde a enchente de maio os trabalhos passaram a ser executados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Ainda seguem pendentes 43 quilômetros de duplicação entre Guaíba e Pelotas. A obra ocorre há mais de 13 anos. Inicialmente a previsão era de concluir tudo em 2014.