Duas pessoas morrem em acidente entre carro e carreta na BR-386, em Pouso Novo, no Vale do Taquari

Duas mulheres morreram em um acidente de trânsito na manhã deste sábado (7) na BR-386, em Pouso Novo, no Vale do Taquari.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), duas mulheres, 28 anos e de 29 anos, estavam em um Peugeot que colidiu em uma carreta no quilômetro 307 . Às 11h, a ocorrência seguia em atendimento, mas sem bloqueios.

A PRF informou que o carro trafegava pela rodovia no sentido interior-Capital, quando a motorista perdeu o controle do veículo colidindo frontalmente com a carreta bitrem que tracionava dois semirreboques. Após a colisão, o carro saiu da pista e caiu em uma sarjeta.