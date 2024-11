Caminhão pega fogo e interrompe trânsito na BR-101, em Santa Catarina

Um caminhão em chamas no km 239, da BR-101, em Palhoça, próximo ao morro do Maciambu, em Santa Catarina, causa bloqueio na rodovia em direção ao Rio Grande do Sul (sentido Norte-Sul). De acordo com a concessionária que administra a estrada, Arteris Litoral via sul, o congestionamento chega a 14 quilômetros no sentido Norte-Sul. A rodovia está parcialmente liberada, na faixa da esquerda. O acostamento e a faixa da direita seguem interditadas para a limpeza e retirada da carga.