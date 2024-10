A Polícia Civil vai ouvir os sobreviventes do acidente de trânsito que deixou uma criança morta, na RS-153, em Gramado Xavier, no Vale do Rio Pardo, na tarde de domingo (13). A vítima foi identificada como Brenda Estefani Nyland, de nove anos. Ela estava no carro com a irmã, Bárbara Nyland, 18 anos, e o cunhado, João Vitor Pozzebon de Los, 24, que dirigia o veículo. O inquérito foi instaurado nesta segunda-feira (14).