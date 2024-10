Ouvido pela polícia Notícia

Em depoimento, motorista de carreta que atingiu van de atletas afirma que acidente foi causado por falha mecânica

Nove pessoas morreram depois que veículo de carga colidiu com a traseira do coletivo que transportava equipe de remo de volta a Pelotas, no sul do RS, após competição em São Paulo

22/10/2024 - 18h00min Atualizada em 22/10/2024 - 18h23min